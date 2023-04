Einweihung der neuen DLRG-Fahrzeughalle

Die Halle bietet laut DLRG gleich mehrere Vorteile. So seien die Einsatzfahrzeuge jetzt vor Witterung geschützt und man sei schneller an der Einsatzstelle - das Fahrzeug-Boot-Gespann stehe jetzt immer in der richtigen Fahrtrichtung. Der Bau der Halle wurde nur möglich, weil Geld aus der Sportpauschale des Landes und von der Leonhard-Stinnes-Stiftung geflossen ist. Allein durch Mitgliedsbeiträge sei das nicht zu finanzieren gewesen. Bei der DLRG Mülheim sind rund hundert Ehrenamtler aktiv.