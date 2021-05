Einschränkungen auf den Autobahnen

Deswegen ist heute (7.5.) ab 6 Uhr in der Verbindung von der A3 aus Richtung Köln kommend auf die A40 in Richtung Essen nur ein Fahrstreifen frei. Das gilt bis 18 Uhr. Von den Arbeiten ist außerdem die Verbindung von der A40 aus Richtung Dortmund kommend auf die A3 in Richtung Oberhausen betroffen. Dort wird die Auffahrt auf die A3 verkürzt, weil auf der Autobahn selbst nur zwei von drei Fahrstreifen frei sind. Das gilt bis Montag früh 5 Uhr.

A42/A59 Kreuz Duisburg-Nord

Außerdem ist ab heute Abend (7.5., 20 Uhr) eine Sperrung im Kreuz Duisburg-Nord geplant. Das betrifft die Verbindung von der A42 aus Dortmund kommend auf die A59 in Richtung Düsseldorf. Die Autobahn Gesellschaft muss am Bauwerk des Autobahnkreuzes arbeiten. Das dauert bis Montag früh 5 Uhr. Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert.

A59-Grunewaldbrücke

Einschränkungen gelten am Wochenende auch im Bereich der A59-Grunewaldbrücke in Duisburg. Ab heute 16 Uhr ist dort nur noch ein Fahrstreifen Richtung Dinslaken frei, sagt die Autobahn GmbH. Sie muss an der Behelfskonstruktion arbeiten, die den kaputten Fahrbahnübergang an der Brücke abdeckt. Anwohner hatten sich die letzten Wochen über den Lärm beschwert, den die Metallplatten verursachen, wenn Fahrzeuge darüber fahren.