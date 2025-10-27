Einschränkungen - Arbeiten in Tiefgarage

Eigentlich hätten die Arbeiten schon längst stattfinden sollen. Es habe sich aber keine Fachfirma gefunden, die früher zur Verfügung stand, heißt es. Im Bereich der unteren Schloßstraße stehen wegen der Installation weniger Parkplätze zur Verfügung, sagt die Stadt. Die Parkplätze für Dauerparker, der Bereich Synagogenplatz sowie der Tunnel am Abzweig Eppinghofen sind von den Arbeiten dagegen nicht betroffen. Innerhalb der Tiefgarage sollen Umleitungen ausgeschildert sein. Voraussichtlich Anfang Dezember sind die Arbeiten beendet.