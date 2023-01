"Einsatz für Gruga" in Mülheim

Das Streifenteam ist von der Wache Von-Bock-Straße 50. Es wird im gesamten Stadtgebiet unterwegs sein. Verfolgen können wir es auf dem Twitter- und Instagram-Account der Polizei Essen/Mülheim. Dort werden Text-, Foto- und Videobeiträge gepostet.

Die Aktion "Einsatz für Gruga" findet damit bereits zum zweiten Mal statt. Beim ersten Mal waren die Polizeibeamten Adam und Julia am 9. November 2022 in Essen unterwegs. Die Community konnte die beiden zum Beispiel bei einem Einsatz wegen Handgreiflichkeiten zwischen Autofahrern verfolgen. Die Aktion habe gutes Feedback bekommen, so die Polizei.

Warum heißt die Aktion "Einsatz für Gruga"?

Die Polizeibehörden aus Essen und Mülheim wurden vor ein paar Jahren zusammengelegt. "Gruga" ist der Rufname der Einsatzfahrzeuge aus Essen - dieser wurde auch nach der Zusammenlegung für alle Fahrzeuge beibehalten.