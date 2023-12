Einkaufszentren-Ranking: RRZ oben mit dabei

Fast 14.000 Menschen haben das RRZ mit durchschnittlich 4,2 Sternen bewertet. Das Forum City in der Mülheimer Innenstadt schneidet deutlich schlechter ab und liegt auf Platz 538 (von 592). Das ist wohl auch den vielen Leerständen und den laufenden Umbauarbeiten zum Einkaufs- und Gesundheitszentrum geschuldet. Laut Testberichte.de legen die Besucher generell viel Wert auf gepflegte, stilvolle Atmosphäre. Gewinner des deutschlandweit größten Einkaufszentren-Rankings sind deshalb die Mädler-Passage in Leipzig und an zweiter Stelle Speck's Hof, auch in Leipzig. Das sind zwei kunstvoll renovierte historische Einkaufspassagen, die die Besucher besonders wegen ihrer Architektur und dem guten Ambiente loben.

Ruhr Park Bochum unter Top Ten

Im Ruhrgebietsvergleich hat der Ruhr Park Bochum am besten abgeschnitten und schafft es bundesweit sogar unter die Top Ten auf Platz 4. Das Oberhausener Westfield Centro landet auf Platz 13. Der Limbecker Platz in Essen erreicht die 66. Bei der Auswertung der Rezensionen sei aufgefallen, dass der Online-Handel und viele Leerstände an unattraktiv gewordenen Standorten das Shoppingergebnis negativ beeinflussen, heißt es vom Vergleichsportal. Das gesamte Ranking findet ihr hier.