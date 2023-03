Eine Woche rund um Ausbildung

So geht es Morgen im Mülheimer U25-Haus um Berufsausbildung in Teilzeit. Auch vor dem Forum wird dazu ein Infostand aufgebaut. Am Donnerstag bietet die Arbeitsagentur einen digitalen Elternabend in Sachen Berufsberatung an. Dafür muss man sich vorab unter Muelheim-Ruhr.BBvE-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de anmelden. Donnerstag gibt es dann auch noch detaillierte Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten der Stadt im Medienhaus. Unter der Hotline 0208 8506 112 bietet die Arbeitsagentur außerdem telefonische Beratung rund um Ausbildung an.





Hier gibt es alle Termine und alle Infos im Detail:

https://my.walls.io/MuelheimBildetAus

https://www.muelheim-ruhr.de/cms/u25_-_wir_machen_was_.html

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/oberhausen/berufsberatung





Die Woche der Ausbildung läuft bereits zum 10. Mal. Sie soll zwei Zwecke erfüllen: einerseits Unternehmen verdeutlichen, wie wichtig es auch für den eigenen Betrieb ist, auszubilden. Andererseits sollen angehenden Azubis die unterschiedliche Möglichkeiten gezeigt werden, die in der Ausbildung möglich sind.