Eine Woche lang Impfung ohne Termin

Im Impfzentrum in der "Parkstadt Mülheim", auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände in Speldorf, sind von Montag (12.7.) bis Sonntag (18.7.) Corona-Impfungen ohne Termin möglich. Das hat die Stadt bekanntgegeben. Sie beteiligt sich an der "Woche des Impfens gegen Covid-19", die das NRW-Gesundheitsministerium ausgerufen hat.

© BaLL LunLa / shutterstock.com