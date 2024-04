Eine Woche Bauarbeiten in Heißen

Die Arbeiten laufen in fünf verschiedenen Bauphasen. Jeweils eine der beiden Richtungsfahrbahnen muss laut Stadt gesperrt werden. Im ersten Schritt werden ab heute Teile der Fahrbahndecke der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Heißen erneuert. Dafür wird die Straße „An der Seilfahrt“ zur Sackgasse und zwar von der Geitlingstraße aus. Der Verkehr in Richtung Heißen läuft während der Bauarbeiten über die linke Fahrspur. Das Abbiegen von der Heinrich-Lemberg-Straße aus in die Straße „An der Seilfahrt“ ist aus beiden Richtungen nicht möglich. Es wird eine Umleitungsstrecke über Frohnhauser Weg oder Geitlingstraße ausgeschildert.

Alle Infos zu den weiteren Bauphasen gibt es hier.