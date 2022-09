Eindrücke aus Katar in Gelsenkirchen

Vier Gäste aus Nepal und Kenia schildern ihre Eindrücke. Sie berichten von ihren Kämpfen, um die Arbeitsbedingungen für ausländische Arbeiter zu verbessern. Im anschließenden Gespräch diskutieren Experten, "wieviel Katar in der Bundesliga steckt". Die WM gilt als hochumstritten, vor allem weil in dem arabischen Staat Menschenrechte nicht beachtet werden sollen. Die Tour wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert. Der Abend in Gelsenkirchen ist die einzige Station in NRW. Unterstützt wird die Veranstaltung von mehreren Schalker Fan-Projekten. Beginn ist um 19.04 Uhr im Gelsenkirchener Wissenschaftspark (Konferenzsaal). Der Eintritt ist frei.