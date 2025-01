Einbruchserie nach Verfolgungsfahrt vor Aufklärung

Statt anzuhalten beschleunigte der 34-Jährige mit seinem Opel Corsa und ergriff die Flucht. Diese endete in einer Sackgasse am Ende der Kanalstraße. Dort stieg der Mann laut Polizei aus und flüchtete zu Fuß weiter in ein Hotel an der Cäcilienstraße. Hier konnte ihn die Polizei festnehmen. Der Mülheimer soll unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Bei ihm fand die Polizei kleinere Mengen Heroin und Kokain sowie eine größere Summe Bargeld. Bei den Ermittlungen kam außerdem heraus, dass das Auto gestohlen war. In dem Wagen befanden sich weitere Drogen und Einbruchwerkzeug. In seiner Wohnung fanden sich später zahlreiche Gegenstände, die offenbar aus Einbrüchen stammen sowie eine Schreckschusswaffe. Die Polizei versucht jetzt, das Diebesgut den entsprechenden Einbrüchen zuzuordnen.