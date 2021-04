Ein weiterer Todesfall

Es gibt außerdem einen weiteren Todesfall. Damit sind seit Ausbruch der Pandemie bei uns 214 Menschen mit oder an Corona gestorben. 1.465 sind auf Anweisung des Gesundheitsamts im Moment in Quarantäne. 6.879 gelten nach einer Infektion mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz in Mülheim ist gegenüber gestern gleich geblieben. Sie liegt heute bei 232,1.