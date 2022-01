Ein weiterer Todesfall

Im Moment sind bei uns 2.031 Menschen mit Corona infiziert. Davon liegt die Inzidenz der Ungeimpften bei 3.178,9 und die der Geimpften bei 77. 2.188 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Seit gestern gibt es einen weiteren Todesfall. Damit sind bei uns seit Ausbruch der Pandemie 282 Menschen mit oder an Corona gestorben.

Mittlerweile sind 132.416 Mülheimer voll gegen Corona geimpft. Das entspricht 77,6 Prozent. 104.792 Menschen sind schon geboostert. Damit haben 61,4 Prozent der Mülheimer ihren Schutz gegen Corona mit einer Drittimpfung aufgefrischt.

Alle aktuellen Impftermine sind hier aufgelistet.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.

Dashboard mit geänderter Anzeige

Die für gesamten aufgelisteten Daten hat die Stadt Mülheim nur bis heute Mittag 12 Uhr auf dem Corona-Dashboard angezeigt. Mittlerweile sind die Angaben den gültigen Regeln angepasst. Einige Rubriken werden nicht mehr ausgewiesen. Künftig werden nur noch die folgenden Zahlen dargestellt:

7-Tage-Inzidenz

Fälle von COVID-19 gesamt

Infizierte Personen der letzten 7 Tage

Verstorbene Personen

Booster-Impfungen

Hospitalisierungsrate für NRW

Grundlage für alle Informationen soll die Datenerhebung des Robert-Koch-Instituts sein. Die Umstellung sei nötig geworden, da an den in Mülheim durchgeführten Impfungen auch Auswärtige teilgenommen haben. Dadurch können die Inzidenz und die Impfquote nicht genau für Mülheim berechnet werden, heißt es. Außerdem gelten neue Regelungen für die Verhängung von Quarantänen, die es uns als Stadt nicht mehr möglich machen, genaue Zahlen zu präsentieren, so der Krisenstab weiter.