Ein Jahr Bauarbeiten auf Friedhofstraße

Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von rund einem Jahr. Die Arbeiter werden Tragschichten, Bordsteine, Oberflächenentwässerung, Gehwege und Parkstreifen erneuern. Die Fahrbahn der Straße bekommt zwei komplett neue Asphaltschichten. Start ist im Bereich zwischen den Straßen Aschenbruch und Schellhockerbruch. Die Friedhofstraße wird in dem Bereich teilweise gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Baustellenampel geregelt. An den Tagen, an denen neuer Asphalt auf die Straße kommt wird vollgesperrt. Die Geschäfte in dem Bereich sollen laut Stadt in allen Bauphasen durchgängig erreichbar sein.