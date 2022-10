Ehrung für Ruhrverband

Die Jury nennt in ihrer Begründung gleich mehrere Faktoren. Dazu gehören die Kläranlagen, die besser als im bundesdeutschen Durchschnitt reinigen oder das Talsperrensystem. In den nächstehn zwei Jahren will der Ruhrverband seine Anlagen nahezu vollständig mit selbst produziertem Strom versorgen, aus den Wasserkraftanlagen, aus Photovoltaik und Biogas-Blockheizkraftwerken. Weitere Maßnahmen:





- energetische Optimierung der Kläranlagen





- energieeffiziente Belüftung und Durchmischung der Belebungsbecken





Die Auszeichnung als Climate Smart Utility wurde auf dem Weltwasserkongress in Copenhagen übergeben.