Durchtrenntes Kabel sorgt bei Bahn für Probleme

Ohne dieses Kabel können laut Bahn Weichen und Signale nicht gestellt werden. Der Fernverkehr wird um Bochum herum geleitet. Im Regionalverkehr kommt es auf vielen Verbindungen zu Verspätungen. Betroffen sind neben Bochum vor allem die Hauptbahnhof in Essen und Mülheim u.a. mit den Linien RE1, RE6, RE11 und S1. Teilweise werden die Verbindungen mit Bussen ersetzt. Laut Bahn könnte es bis 18 Uhr dauern, bis die Störung behoben wird. Das Reparieren des Kabels sei sehr aufwändig. In den letzten Monaten hatte es in NRW mehrere solcher Sabotage-Akte gegeben.