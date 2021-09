Durchsuchungen bei Hells Angels-Mitgliedern

In verschiedenen NRW-Städten laufen heute früh Razzien. Durchsuchungen gibt es unter anderem bei uns in Mülheim, außerdem in Duisburg, Oberhausen, Essen, Mönchengladbach und Leverkusen. Es geht dabei um organisierte Rockerkriminalität, heißt es von den zuständigen Staatsanwaltschaften Duisburg und Mönchengladbach.

© Heiko Kverling - Fotolia