Duisburger Zoll findet massenhaft Drogen

Das steht in der Jahresbilanz des Zolls. Er verwaltet im Auftrag des Bundes vor allem sogenannte Verbrauchssteuern, z.B. für Alkohol und Kaffee. Der Zoll treibt aber auch Schulden ein, z.B. für Arbeitsagentur und Krankenkassen. Bei Kontrollen an Straßen, in Zügen und an Flughäfen stellten die Einsatzkräfte vor allem Kokain, Heroin und Haschisch sicher. Den größten Ermittlungsaufwand haben die Zöllner erneut beim Thema Schwarzarbeit gehabt. Hier gibt es eine spezielle Einheit. Sie hat im letzten Jahr mehr als 1.000 Arbeitgeber überprüft. Dabei stellten sie fast 6.000 Verstöße fest. Der Duisburger Zoll hat insgesamt fast 800 Mitarbeiter.