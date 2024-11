Duisburger Weihnachtsmarkt eröffnet

Gegen 16.30 Uhr wird der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet. In diesem Jahr gibt es eine Eislaufbahn. Direkt daneben ist eine Bühne aufgebaut, auf der es vor allem an den Wochenende Programm geben wird. Auch ein Riesenrad ist wieder am Start. Jeden Montag ist Familientag. Viele Händler und Schausteller bieten dann vergünstigte Preise an. Auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt werden rund zwei Millionen Besucher erwartet. Die Stände sind täglich bis 21 oder 22 Uhr geöffnet. An Totensonntag, Heiligabend und am 1. Weihnachtstag bleibt der Weihnachtsmarkt in Duisburg geschlossen. Letzter Tag ist der 30. Dezember.