Duisburger Vermisstenfall ist geklärt

Knapp drei Monate nach Ihrem Verschwinden ist die 26-jährige Duisburgerin Mine O offenbar tot aufgefunden worden. Ihr Ehemann (28) wurde vorläufig festgenommen, so die Polizei. In einem Verhör gab er zu, seine Frau am 7. September nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung getötet zu haben. Anschließend habe er ihren Leichnam in einen Koffer gepackt und diesen in sein Auto geladen.