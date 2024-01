Duisburger Polizei sucht nach 16-Jähriger

Der Fall gibt der Polizei Rätsel auf. Das Mädchen hatte sich am Donnerstagabend vom Duisburger Hauptbahnhof aus mit der Straßenbahn auf den Weg nach Hause gemacht. Dort kam sie nie an. Laut Polizei wird die Jugendliche zum ersten Mal vermisst und gilt auch sonst als absolut zuverlässig. Zuletzt gesehen wurde sie am späten Abend an einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Walsum. Warum sie sich dort aufgehalten hat, ist völlig unklar. Seitdem ist sie verschwunden. Das Handy ist abgeschaltet. Die Polizei kann das Gerät nicht mehr orten. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug sie eine Bomberjacke der Marke "Authorized".





Hinweise bitte an die Polizei unter 0203 2800.