Duisburger Landschaftspark feiert dieses Jahr doppelt

Die Parkleitung führt das auch auf die Ruhr Games im Sommer zurück, die viele Besucher angelockt haben, heißt es. Unterdessen wird der Park auch als Kulisse für Filmproduktionen immer interessanter. So war der Park in vielen Szenen der Hollywood-Produktion "Tribute von Panem" zu sehen und auch in "Babylon Berlin". Insgesamt wurden im letzten Jahr 240 kleinere und größere Film- und Fotoprojekte im Landschaftspark durchgeführt, heißt es. In diesem Jahr feiert der Park gleich zwei Jubiläen: seinen 30. Geburtstag und 25 Jahre Route Industriekultur.