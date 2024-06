Duisburg bereitet sich auf Hochwasser vor

Erwartet werden in Duisburg rund 8,2 Meter. Der Höchststand wird übermorgen (6.6.) erwartet. So lange brauchen die Wassermassen, bis sie am Niederrhein ankommen. Hochwasser in Duisburg ist schon seit dem Wochenende ein Thema. Einige Bereiche am Rhein sind schon abgesperrt, weitere sollen folgen. Zum Vergleich: Beim Weihnachtshochwasser im letzten Jahr stieg der Rheinpegel in Duisburg bis auf fast 9,5 Meter.