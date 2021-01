Düsseldorfer Straße Richtung Innenstadt gesperrt

Autofahrer von Saarn in Richtung Innenstadt müssen in dieser Woche mit Einschränkungen rechnen. Die Düsseldorfer Straße ist für Bauarbeiten auf einem Teilstück gesperrt. Auf der Düsseldorfer Straße wird in Höhe der Hausnummer 223 an einem Kanalschacht gearbeitet.

© UbjsP - Fotolia