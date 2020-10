Drogenschmuggel nimmt aktuell zu

Die Zöllner aus Duisburg entdeckten kiloweise Ecstasy und Marihuana, die aus Aachen hunderte Cannabis-Stecklinge und ihre Kollegen am Flughafen Köln-Bonn Drogen wie Heroin geschmuggelt in Postpaketen. In allen Fällen ermittelt jetzt das Zollfahndungsamt Essen. Die Schmuggelversuche steigen gerade wieder stark an, heißt es von da. Möglicherweise versuchen die Kriminellen ihre Drogenlager aufzufüllen, falls es noch mal zu einem Corona-Lockdown kommt.