Drogenfund im Postverteilzentrum

Bei der Kontrolle wurden in einem Paket acht Kilogramm Haschisch in vermeintlichen Konservendosen gefunden. Das Paket war aus Spanien und sollte nach Dänemark versandt werden. Sieben Kilogramm Marihuana fanden die Zollbeamten in einem weiteren Paket aus Spanien. Dieses sollte an eine Adresse in Deutschland gesendet werden.

Der Zoll fand die Drogen schon Anfang Februar - berichtete aber aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt darüber.

Grundsätzlich gilt in Deutschland das Brief- und Postgeheimnis. Der Zoll darf allerdings Sendungen öffnen, um sie nach verbotenen oder zu versteuernden Inhalten zu prüfen.