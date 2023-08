Drogenfahnder schlagen in Mülheim und Oberhausen zu

Gestern hatten die Ermittler vier Wohnungen in Mülheim und Oberhausen durchsucht. Die Drogenfahnder fanden eine große Menge Kokain sowie 12.000 Euro Bargeld und Smartphones. Die Drogen sollen nicht nur lokal von den Wohnungen aus verkauft, sondern auch an die Kundschaft via "Kurierdienst" verkauft worden sein. Die Behörden hatten vor Monaten erste Hinweise auf die Drogenhändler bekommen und sie seitdem im Visier. Jetzt steht weitere Ermittlungsarbeit an. Die sichergestellten Beweise auszuwerten, dürfte einige Zeit dauern, heißt es.