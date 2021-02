DRK ruft Mittwoch zur Blutspende auf

Angst haben, sich mit dem Virus anzustecken, muss keiner, heißt es. Die Hygieneregeln und Corona-Schutzmaßnahmen sind bei der Blutspende besonders streng. Spenden darf jeder gesunde Mensch über 18 Jahre. Der nächste Termin dafür ist bei uns in Mülheim am 24. Februar 2021 und zwar im Altenhof (Kirchenhügel) in der Althofstraße 9. Wer vorbeikommen möchte, kann das zwischen 15 und 19 Uhr. Wegen Corona müssen sich Spender vorab aber ein Zeitfenster reservieren. Das geht über die DRK-Blutspende-App oder hier.