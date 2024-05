DRK bittet zur Blutspende

Morgen (8.5.) öffnet ab 15 Uhr das Evangelische Gemeindehaus in Speldorf an der Duisburger Straße. Am 21. Mai ist ein weiterer Termin in Kloster Saarn. Auch hier geht es um 15 Uhr los. Um mögliche Wartezeiten vor Ort zu vermeiden, bittet das DRK darum, vorab einen Termin auszumachen.