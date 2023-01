DRK bittet dringend um Blutspenden

Das Rote Kreuz bitte darum - wenn möglich - vorab noch einen Termin auszumachen, um die Wartezeiten vor Ort kurz zu halten. Laut DRK ist die Lage in den Blutbanken weiterhin angespannt. Wegen der Erkältungswelle können viele Stammspender derzeit nicht zur Blutspende gehen. Sie fallen wegen Schnupfen, Halsschmerzen oder Fieber aus. Wer sich fit fühlt und gesund ist ist, sollte deshalb zur Blutspende gehen, heißt es. In NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden täglich bis zu 3.500 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden, so das Rote Kreuz.