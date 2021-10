DRK bietet Antikörpertests an

Dafür wird ein Tropfen Blut aus dem Finger oder dem Ohrläppchen genommen und dann untersucht. Nach einer halben Stunde gibt es ein Ergebnis per Mail. Es werden auch ganz normal weiter Bürgertests angeboten. Die müssen wir ab Montag allerdings bezahlen. Sie kosten am Flughafen Essen/Mülheim knapp 18 Euro. Weiterhin kostenlos bleiben sie unter anderem für Kinder unter 12 Jahren und für Schwangere. Mit dem Start in die Herbstferien passt das Testzentrum am Flughafen seine Öffnungszeiten an. Es hat ab Montag (11.10.) immer montags, mittwochs und freitags von 7 bis 10 Uhr und 16 bis 19 Uhr geöffnet. Donnerstags von 15 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Hier geht es zu allen Infos und zur Anmeldung.