DRK baut Testkapazitäten aus

So kann das Testzentrum auf dem Campus der Hochschule Ruhr West nun auch an sieben Tagen in der Woche angesteuert werden. PCR-Tests sind dort auch möglich, heißt es. Das Testzentrum an der HRW hat montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 16 Uhr.





Adresse:

DRK-Testzentrum Hochschule Ruhr-West

Duisburger Straße 100

45479 Mülheim an der Ruhr





Am Luftschiffhangar finden weiterhin Impfungen und Tests statt. Die Öffnungszeiten für Tests ab dem 1. April: montags und mittwochs von 07.00 bis 17.00 Uhr, dienstags von 07.00 bis 14.00 Uhr, freitags von 07.00 bis 18.00 Uhr und samstags in der Zeit von 09.00 bis 18.00 Uhr.