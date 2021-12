Drive-In Booster-Stelle startet

Jetzt am Sonntag (12.12.) startet am Flughafen Essen/Mülheim ein Drive-In für Booster-Impfungen. Das Deutsche Rote Kreuz bietet die Drittimpfungen am Luftschiffhangar an. Das DRK reagiert damit auf die große Nachfrage nach Booster-Impfungen.

© Christof Köpsel / FUNKE Foto Services