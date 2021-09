Drittimpfungen im Impfzentrum möglich

Im Moment sind bei uns 331 Menschen mit Corona infiziert. 642 Mülheimer sitzen gerade auf Anweisung des Gesundheitsamts Zuhause in Quarantäne. Seit Ausbruch der Pandemie sind bei uns 236 Menschen mit oder an Corona gestorben. 8.805 gelten nach einer Infektion wieder als gesund.

Mittlerweile haben 123.807 Mülheimer ihre erste Impfung gegen Corona bekommen. Das entspricht 72,6 Prozent. 111.387 (65,3 Prozent) hatten auch schon ihren Termin für die zweite Spritze.

Hier gibt es noch mal alle aktuellen Zahlen zur Corona-Pandemie.

Auffrischimpfungen im Impfzentrum

Das Impfzentrum an der Wissollstraße in Speldorf macht auch Drittimpfungen. Bis das Zentrum Ende September geschlossen wird, sind dort noch die Auffrischimpfungen gegen Corona möglich, sagt die Stadt. Das gilt für Personen, deren zweite Impfung sechs Monate oder länger her ist. Also auch für alle, die mit einem Vektorimpfstoff - also zweimal Astrazeneca oder einmal Johnson&Johnson - geimpft worden sind, sagt die Stadt, ebenfalls vor sechs Monaten oder mehr. Das Impfzentrum hat sieben Tage die Woche von 8 bis 18 Uhr aus. Ein Termin ist nicht nötig.