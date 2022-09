Dringend Gastfamilien gesucht

Gastfamilien sollten die Jugendlichen für 4 und 8 Wochen aufnehmen können. "Weihnachten bei einer Gastfamilie in Deutschland zu erleben, unsere Tradition, Advent, ein Weihnachtsbaum und - Märkte, davon träumen viele südafrikanische Jugendliche", sagt der FSA. Alle Schüler, die am Austausch teilnehmen, sprechen Englisch. Der FSA organisiert die Bahnfahrt zu den Gastfamilien sowie die Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Die Schüler bringen ihr eigenes Taschengeld mit. Die Gastfamilien bieten den Jugendlichen Unterkunft, Verpflegung und die Teilnahme am Familienalltag.





Mehr Infos für künftige Gastfamilien:





FSA Freundeskreis Südafrika, Petra Jacobi, Tel. 0521 160050, Mobil 0171 1941867





petra@freundeskreis-suedafrika.de, www.freundeskreis-suedafrika.de