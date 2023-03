Drei junge Männer offenbar für Bahn-Sabotage verantwortlich

Im Fokus stehen drei Verdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren. Die Fahnder haben auch in Bochum zugegriffen. Außerdem haben sie die Wohnung eines 15-Jährigen in Herten durchsucht, der als wichtiger Zeuge bei den Ermittlungen gilt. Die drei jungen Männer sollen Ende Januar in Stellwerke der Bahn in Essen, Leverkusen und Schwelm eingedrungen sein und dort Signalschalter betätigt haben. Mehrere Zügen mussten stoppen. Es kam zu großen Problemen im Bahnverkehr. Die Ermittler haben heute Computer und Handys sichergestellt. Haftbefehle gibt es bislang offenbar noch nicht. Was hinter der Sabotage steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei kam den Verdächtigen auf die Spur, weil sie auf Überwachungskameras zu sehen gewesen sein sollen.