Drei Gewaltexzesse am Wochenende

Im Verlauf wurde ein 43-Jähriger von zwei Angreifern mit Messer und Schraubendreher attackiert. Zwischenzeitlich schwebte das Opfer laut Polizei ins Lebensgefahr. Einer der Angreifer sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. In der Nacht zum Sonntag gab es Streit im Nachtexpress-Bus nach Gelsenkirchen. Hier griff ein Unbekannter einen 23-Jährigen mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. Fast zeitgleich kam es in einer Disco in Rüttenscheid zu einem handfesten Streit. Offenbar hat ein 19-Jähriger dabei einen 22-Jährigen mit einem schweren Gegenstand auf der Tanzfläche zu Boden geschlagen. Das Opfer wurde schwer am Kopf und im Gesicht verletzt. Der Tatverdächtige sitzt im Polizeigewahrsam.