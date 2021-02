Douglas im Forum schließt

Im Ruhrgebiet sind auch Filialen in Essen auf der Kettwiger Straße und im Allee Center in Altenessen betroffen, außerdem in Dortmund in der Thier-Galerie. Ein Geschäft in Gladbeck hatte am Wochenende geschlossen. Bundesweit verlieren rund 600 Mitarbeiter ihre Jobs. Sie sollen Abfindungen bekommen. Douglas hat wegen der Corona-Krise kaum noch Umsatz in den Läden gemacht und will sich jetzt mehr aufs Online-Geschäft konzentrieren.

verdi kritisiert die Filial-Schließungen

Die Gewerkschaft verdi kritisiert die Pläne der Parfümerie-Kette. Douglas profitiert in der Pandemie von einem hervorragenden Ergebnis des Online-Geschäfts, heißt es. Beschäftigte, die über Jahre und Jahrzehnte am Image von Douglas mitgearbeitet haben, von dem das Unternehmen aktuell profitiert, sollen nun aussortiert werden. Sie sollen jetzt, unter dem Deckmantel der Pandemie, die Management-Fehler der letzten Jahre bezahlen.