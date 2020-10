Donnerstag wieder Streiks bei Bus und Bahn

Verdi geht davon aus, dass die Warnstreiks ähnlich ablaufen werden wie vergangene Woche Dienstag. Da haben sich zahlreiche Mitarbeiter der Ruhrbahn am Warnstreik beteiligt und deswegen fuhren so gut wie keine Busse und Bahnen in der Stadt. Die Straßenbahn 112 zum Beispiel ist ausgefallen und auch die U18. S-Bahnen, Regionalzüge und andere Züge der Deutschen Bahn sind wieder nicht vom Streik betroffen. Die Gewerkschaft verdi will mit den erneuten Warnstreiks Verhandlungen über einen deutschlandweiten Rahmentarifvertrag für die Mitarbeiter erzwingen und sie fordert unter anderem mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.