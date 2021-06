Digitaler Impfpass - Die meisten Apotheken sind dabei

Im Bereich Nordrhein sind bislang rund zwei Drittel der Apotheken am Start, bei uns in Oberhausen sind es noch deutlich mehr. Wir können uns hier mit dem gelben Impfpass und / oder weiteren Impfunterlagen den QR-Code für die Apps besorgen, in denen das Zertifikat hinterlegt werden kann. Wer sich im Impfzentrum immunisieren lässt, soll den Code bis Ende des Monats zugeschickt bekommen. Die Arztpraxen werden die Zertifikate voraussichtlich erst im Juli ausstellen können. Die alten gelben oder weißen Impfpässe sollen aber weiterhin gültig sein.