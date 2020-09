Digital ins HRW-Studium reinschnuppern

Die Hochschule Ruhr West bietet in den Herbstferien wieder ein Schnupperstudium an. Wegen Corona muss es in diesem Jahr allerdings digital stattfinden, heißt es. Das Angebot richtet sich an alle Studieninteressierten ab Klasse 10. Es läuft vom 12. bis 16. Oktober.

