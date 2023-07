Diese Woche viele Angebote rund um Ausbildung

Die Experten geben Auskunft zu Ausbildungsberufen und freien Stellen für angehende Azubis. Die Telefonnummer: 0208 8506-112. Morgen gibt es auch noch einen Infonachmittag der Berufsberatung gemeinsam mit dem Zentrum für Ausbildung und berufliche Qualifikation im BIZ an der Mülheimer Straße in Oberhausen. Unterstützung gibt es außerdem beim Erstellen von Bewerbungsmappen. Auch in der letzten Ferienwoche können junge Leute sich an die Berufsberatung wenden und eine Sprachnachricht hinterlassen. Auch hier lautet die Nummer 0208 8506-112. Die Berater melden sich dann zurück, heißt es.