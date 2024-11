Diensthund verstärkt Ordnungsamt auf Weihnachtsmarkt

Ziel ist herauszufinden, ob den Einsatzkräften des Ordnungsdienstes so mehr Respekt entgegen gebracht wird. Im ersten Teil der Pilotphase im Mai habe der Diensthund den Mitarbeitern ihre Arbeit deutlich erleichtert. Bei Verstößen sei weniger diskutiert worden. Kontrollen von größeren Personengruppen seien friedlicher abgelaufen. Jetzt soll der Einsatz eines Diensthundes auch bei einer Veranstaltung mit vielen Besuchern getestet werden. Hund und Hundeführer kommen von einem privaten Dienstleister und begleiten die üblichen Zweierteams des Ordnungsamts. Um den Hund nicht zu überlasten oder zu gefährden wird er aber nur in Randbereichen eingesetzt. Er ist so ausgebildet, dass er mögliche Angreifer nicht beißt, sondern mit seinem Maul-, bzw. Stoßkorb außer Gefecht setzt.