Die Schule hat wieder angefangen

In Mülheim waren heute die ersten Jugendlichen wieder in der Schule. In der zehnten Klasse waren laut Stadt fast alle Schüler beim Pflicht-Unterricht. Einige waren krank oder dürfen nicht zur Schule gehen, weil sie eine Vorerkrankung haben. Für die Abiturienten ist das Angebot freiwillig. Das hat nur rund jeder Zweite genutzt.

© Kzenon - stock.adobe.com