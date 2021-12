Diakonie zwischen den Jahren erreichbar

Im zentralen Dienstgebäude auf dem Kirchenhügel (Hagdorn 1a) zum Beispiel sitzt die Schwangerenberatung, die Jugend- und Familienhilfe, die Wohnungsnotfallhilfe, die Integrationsfachschule und der Jugendmigrationsdienst. Menschen können sich dort montags, dienstags und donnerstags von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr sowie mittwochs von 7.30 Uhr bis 13 Uhr an die Fachkräfte wenden. Nur an Heiligabend und Silvester, die beide auf einen Freitag fallen, bleibt die zentrale Dienststelle der Diakonie in der Altstadt geschlossen.

Auch die zentrale Beratungsstelle der Ambulanten Gefährdetenhilfe (Auerstraße 49), die Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen betreut, ist zwischen den Jahren besetzt. Telefon 0208 / 302 45 - 0.

Das Team des Ambulatoriums als Beratungs- und Behandlungsstelle für alkohol- und Medikamentenabhängige, Spielsüchtige sowie Angehörige hat Dienst. Die Mitarbeiter an der Althofstraße 4 sind unter Telefon 0208 / 3003 - 223 erreichbar.

Ebenfalls vor Ort ist ab Montag (27.12.) das Team des Evangelischen Betreuungsvereins - und zwar in den Räumen an der Rheinischen Straße 12. Es kümmert sich um ehrenamtliche und hauptamtliche Betreuer. (Telefon 0208 / 78 22 360).

Die Schulprojekte des Diakonischen WErks sind zwischen den Jahren wegen der Weihnachtsferien geschlossen. Das gilt auch für die Familienstation, die Lernförderung anbietet.