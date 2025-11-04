Diakonie: Auszeichnung für Mülheimer Einrichtung

Die Mülheimer Diakonie, der Kirchenkreis und die Jüdische Gemeinde hatten gemeinsam Spenden für ukrainische Geflüchtete gesammelt. Die Hilfe kam Menschen in Mülheim und in Nachbarländern wie Polen, Moldau und Tschechien zugute. Die Zusammenarbeit mit der Diakonie Polen besteht seit Kriegsbeginn und wurde immer weiter ausgebaut. Die Diakonie Polen zeichnet seit mittlerweile 18 Jahren Einrichtungen und Menschen für ihren Einsatz in der diakonischen bzw. karitativen Arbeit aus. Die Gewinner des Hauptpreises bekommen den „Barmherzigen Samariter“. In diesem Jahr war die Diakonie Mülheim eine von insgesamt zehn Preisträgern.