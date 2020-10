Diagnosezentrum dehnt Öffnungszeiten wieder aus

Das Corona-Diagnosezentrum an der Mintarder Straße in Saarn weitet ab Montag (19.10.) seine Öffnungszeiten wieder aus. Weil die Fallzahlen in Mülheim stark steigen, brauchen wir bei den Tests wieder mehr Kapazitäten, sagt die Stadt.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services