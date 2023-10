Deutsches Darts-Duo versucht neuen Anlauf

Zum Auftakt stehen acht Partien an. Mit dabei sind auch die deutschen Starter Gabriel Clemens und Martin Schindler. Beide haben einige Erfolge vorzuweisen - nicht aber bei der EM. Bei diesem Turnier kämpft das Duo gegen eine verheerende sportliche Bilanz. Sowohl Clemens als auch Schindler sind bei den Europameisterschaften noch ohne Sieg und haben jeweils drei Erstrunden-Niederlagen kassiert. Es ist die insgesamt 16. Auflage der European Darts Championship. Bis Sonntag treten die 32 besten Spieler der Europa-Tour an. Dortmund war schon zwei Mal Austragungsort. Auch in Oberhausen war die Darts-EM schon zu Gast. Übertragen wird die Veranstaltung u.a. bei Sport1.