Deutscher Schulpreis geht nach Mülheim

Die Grundschule am Dichterviertel habe in der Corona-Krise neue Strukturen und Formate für das digitale Lernen entwickelt. Kinder würden so vor allem befähigt, eigenständig zu arbeiten. Die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule kommen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. Aus diesem Grund hat die Jury die Schule im Bereich „Bildungsgerechtigkeit fördern“ ausgezeichnet.