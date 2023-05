Deutscher Lehrkräftepreis geht nach Mülheim

Andrea Kocks wird vom Kollegium an der Mülheimer Grundschule als offen, herzlich, kompetent und klar, achtsam, professionell nahbar, aber bestimmt beschrieben, heißt es in der Begründung. Sie leite mit Transparenz in ihrer Haltung und in ihren Entscheidungen die Schulgemeinde und lenke überzeugend – mal offensiv, mal eher im Hintergrund – die Arbeit im Kollegium. Die kontinuierliche Optimierung und Professionalisierung des Unterrichts nach den neuesten Methoden und Konzepten sei ihr wichtig. Sie vernetzte die Schule u.a. mit der Politik, der Stadtverwaltung, Kindertagesstätten, dem Diakonischem Werk und den Caritas-Sozialdiensten.