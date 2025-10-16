Navigation

Deutsche arbeiten weniger – vor allem Männer

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 11:17

Laut Zahlen der Uni Duisburg-Essen lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 2023 bei 34,6 Stunden – das sind 0,3 Stunden weniger als 2012.

© Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Auffällig: Vor allem Männer haben ihre Arbeitszeit reduziert - im Schnitt um über eine Stunde pro Woche. Gleichzeitig arbeiten mehr Menschen als früher, heißt es von der Uni. Dadurch wurde insgesamt trotzdem mehr gearbeitet als je zuvor seit der Wiedervereinigung.

Mehr Menschen arbeiten außerdem in Teilzeit. Der Anteil ist von 27 auf rund 31 Prozent gestiegen. Besonders stark wächst Teilzeit in Gruppen, in denen das früher eher unüblich war - zum Beispiel bei Vätern, bei gut ausgebildeten Menschen oder bei Beschäftigten ohne Kinder. So die Uni Duisburg-Essen. 

Weitere Meldungen

Essen: Neuer Ansatz im Kampf gegen Krebs

Ruhrgebietsnachrichten Ein internationales Forschungsteam hat eine neue Methode entwickelt, um Krebs-Tumore gezielt anzugreifen. Beteiligt sind auch Mediziner der Universität Duisburg-Essen.

Stellenabbau im Job? So hilft frühzeitige Beratung

Beruf & Bildung Wenn Jobverlust droht, kann professionelle Beratung bares Geld und Nerven sparen. Warum ein Gespräch mit Experten neue Optionen eröffnet und was noch helfen kann.

Frau schaut aus einem Bürofenster

Stellenabbau befürchtet? So reagieren Sie richtig

Beruf & Bildung Gerüchte über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Welche Anzeichen es gibt und wie Sie jetzt angemessen reagieren können.

Silhouetten von Arbeitern, die eine Bühne abbauen
skyline