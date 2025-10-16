Deutsche arbeiten weniger – vor allem Männer

Auffällig: Vor allem Männer haben ihre Arbeitszeit reduziert - im Schnitt um über eine Stunde pro Woche. Gleichzeitig arbeiten mehr Menschen als früher, heißt es von der Uni. Dadurch wurde insgesamt trotzdem mehr gearbeitet als je zuvor seit der Wiedervereinigung.

Mehr Menschen arbeiten außerdem in Teilzeit. Der Anteil ist von 27 auf rund 31 Prozent gestiegen. Besonders stark wächst Teilzeit in Gruppen, in denen das früher eher unüblich war - zum Beispiel bei Vätern, bei gut ausgebildeten Menschen oder bei Beschäftigten ohne Kinder. So die Uni Duisburg-Essen.